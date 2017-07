کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی،والد کو بتا دیا کوئی ڈرہے نہ ہی خوف :مریم نوازکا ٹوئٹ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے جے آئی ٹی میں پیشی سے قبل پیغام جاری کیاہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ’’میں نے والد کو کہا کہ کل جے آئی ٹی کے سامنے ضرور پیش ہوں گی، آپ کی بیٹی ہوں اور آپ نے ہی تربیت کی ہے ،کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی اور جھکوں گی نہیں،والد کو بتا دیا کوئی ڈرہے نہ ہی خوف ‘‘۔

مریم نواز نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ آج اپنے والد کی آنکھوں میں فکر اور تشویش دیکھی ہے ،وزیراعظم کی تشویش میری جے آئی ٹی میں پیشی سے متعلق ہے ،وزیراعظم سے کہا کہ آپ کی بیٹی ہوں اور آپ سے تربیت لی ،کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی۔ان کا کہناتھا کہ وزیراعظم نے 30سال کے سیاسی کیریئر میں مخالفین کو شکست دی ہے ۔مریم نواز کااپنے پیغام میں یہ بھی کہناتھا کہ ’کل ملتے ہیں‘۔

I told him that I am your daughter, trained by you, will neither cower down, nor yield to pressure & nothing will deter me 3/4