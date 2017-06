پاک فوج نے بھارتی بنکرز تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کردی

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی فوج کی سیزفائر معاہدے کی خلاف ورزی اور بلااشتعال فائرنگ کے جواب میں پاک فوج نے بھارتی چوکیوں اور بنکرز تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کردی ہے۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) نے دشمن فوج کو حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان کی چوکیوں اور بنکرز کو گولہ باری کرکے تباہ و برباد کردیا۔

پاک فوج کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ گولہ بار ی سے بھارتی فوج کے بنکرز نیست و نابود ہوگئے۔آئی ایس پی آر کے ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بھارتی فوج کی معصوم شہریوں پر گولہ باری کا جواب ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز تتہ پانی سیکٹر پر بھارتی فوج نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایل او سی پر فائرنگ کی تھی اور پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 5 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوگئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ۔

Ref PR285/17

Video clip showing destruction of Indian posts on LOC by Pak Army in response to unprovoked Indian firing on innocent citizens. pic.twitter.com/ceErT8KzlC