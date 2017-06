بھارت سے دردناک شکست پر عمران خان بھی سیخ پا ہو گئے ،ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیمئنز ٹرافی میں بھارت سے شکست پر عمران خان بھی سیخ پا ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان کا کہناتھا کہ اس وقت تک پاکستانی کرکٹ بہتر نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین میرٹ پر نہیں لگایا جائے گا اور تب تک ہم اسی طرح کی شکست سے ہونے والی مایوسی کا سامنا رہے گا ۔عمران خان نے اپنے دیگر ٹویٹس میں گورننگ باڈی کے چیئرمین نجم سیٹھی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ۔

واضح رہے کہ چیمئنز ٹرافی میں بھارت نے پاکستان کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 124رنز سے شکست دیدی ہے ،جبکہ قومی ٹیم صرف 164رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی اور دوسری جانب باولرز کو بھی خوب ٹھکائی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ فیلڈنگ میں بہت سی خامیاں دیکھنے میں آئیں ۔

Pak cricket cannot be fixed if the Chairman of the PCB is not appointed on professional merit.