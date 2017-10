امریکانے د ہشت گردی کیخلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کوتسلیم کیا:خواجہ آصف

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر خارجہ آصف خواجہ کا کہنا ہے کہ امریکا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کوتسلیم کیا،دہشت گردی کیخلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری جانی ومالی نقصان اٹھایا۔

خطے میں پاکستان کا کردار غیر معمولی ،پاک امریکہ تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ،پاکستان میں مستحکم حکومت دیکھنا چاہتے ہیں :امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن

تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ آصف خواجہ نے امریکہ میں اپنے ہم منصب ریکس ٹلرسن سے ملاقات کی جس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان اور امریکادونوں امن کے خواہاں ہیں،افغانستان میں امن اور استحکام خطے کیلئے ضروری ہے۔اس موقع پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکا کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات چاہتا ہے،دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم کامیاب ہورہے ہیں ،تمام دہشتگردوں کیخلاف بلاامتیازکارروائی سے کا میابیاں حاصل ہوئیں۔اس کے علاوہ پاکستان کےوزیر خارجہ نے امریکاکومقبوضہ کشمیرمیں انسانی حقوق کی بھارتی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا،جبکہ ریکس ٹلرسن کیساتھ افغانستان اورخطے کی صورتحال پرتبادلہ خیال ہوا۔

خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ امریکی وزیرخارجہ ریکس ٹلرسن جلد پاکستان کا دورہ کریں گے،اس حوالے سے انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔

This morning, Secretary Tillerson welcomed #Pakistan’s Foreign Minister @KhawajaMAsif to the @StateDept. pic.twitter.com/nYiz91kcBO