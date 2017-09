روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار عالمی برداری کے ضمیر کے لیے چیلنج ہے : خواجہ آصف

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر تشدد انسانی حقوق کی بدترین خلا ف ورزی اور ان کی حالت زار عالمی برداری کے ضمیر کے لیے چیلنج ہے۔ پاکستان روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے او آئی سی کر قراردادوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف کا میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ روہنگیا، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم مسلم ممالک کے سیاسی اور مذہبی رہنماﺅں کی ناکامی ہے۔ پاکستان نے 3ملین سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کی جبکہ ہزاروں روہنگیا مسلمان آج بھی پاکستانی پاسپورٹ پر دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے او آئی سی کی قرار داد کی بھی حمایت کی جبکہ اس مسئلے پر او آئی سی کے فوری اور موثر ایکشن کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے روہنگیا مسلمانوں پرظلم وتشدد کے خاتمے کے لئے کردار ادا کرنے اور اقوام متحدہ سے اس سے مسئلے کے حل کے لئے کوفی عنان کمیشن کی سفارشات پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے تعاون کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔

Persecution of Rohingiya,Kashmiri Palestinian,&Muslims minorities is collective failure of religious/political leadership of Muslim world