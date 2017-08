سابق وزیر اعظم کی اسلام آباد واپسی، مریم نواز آیت الکرسی کا ورد کرتی رہیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف مری سے واپس شہر اقتدار پہنچ چکے ہیں، اس دوران ان کا جگہ جگہ پر تپاک استقبال کیا گیا جبکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز اپنے والد کی خیریت کیلئے آیت الکرسی کا ورد کرتی رہیں۔

نواز شریف کی اسلام آباد واپسی کے دوران مریم نواز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر خاصی متحرک رہیں اور مختلف ٹی وی چینلز کی تصاویر شیئر کرتی رہیں جن میں نواز شریف کا استقبال دکھائی دیتا ہے۔



مریم نواز نے ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ یہ ہے وہ وقت جب عوام بولتے ہیں، جب لوگوں کو پتا چلا کہ نواز شریف گزرنے والے ہیں تو وہ یہاں آگئے اور نواز شریف کی کار چومتے رہے اور روتے رہے جس کی وہ چشم دید گواہ ہیں۔

This is when people speak! They just knew that Nawaz Sharif would pass by! People were kissing his car, crying. Am an eye witness ! pic.twitter.com/4FjM9MoplY — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) August 5, 2017



ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز نے لکھا کہ مستقبل انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اسے آتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں ۔

Tomorrow belongs to those who see it coming ........ pic.twitter.com/TWpH2yByWp — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) August 5, 2017



مریم نواز نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی اور کہا کہ اسلام آباد واپسی کا اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن لوگوں نے نواز شریف کی کار کو پھر بھی گھیر لیا ہے۔

People escorting Nawaz Sharif's car on our way back from Murree. It was unannounced. pic.twitter.com/vCembuPo5f — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) August 5, 2017



سفیان احمد صوفی نامی ایک صارف نے لکھا کہ وہ میاں صاحب کی واپسی کیلئے آیت الکرسی کا ورد کر رہا ہے جس پر مریم نواز نے کہا کہ وہ بھی آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں، اللہ ہی محافظ و نگہبان ہے۔