عائشہ احد کے حمزہ شہباز پر الزامات ،عمران خان میدان میں آ گئے ،پیغام جاری کر دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستا ن آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عائشہ احد کی جانب سے حمزہ شہبازشریف پر لگائے جانے والے الزامات کے حوالے سے میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ کیا حمزہ شہباز کیخلاف الزامات کی تحقیقات کیلئے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی یا نئے وزیراعظم شریفوں کے درباری ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان کا کہناتھاکہ عمران خان کاکہناتھا کہ نئے وزیراعظم کا پہلا امتحان ہے کہ کیا وہ عائشہ احد کے الزامات کی تحقیقات کیلئے پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں ،یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح شریفوں کے درباری رہیں گے اور عائشہ احد کی جانب سے حمزہ شہباز پر لگائے جانے والے الزامات اور پنجاب پولیس کے تشدد کو نظر انداز کریں گے

واضح رہے کہ عائشہ احد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کے پاس بھی شریف فیملی کی جانب سے بھیجے جانے والے پیغامات ہیں ،وہ حمزہ شہبازشریف کیخلاف الیکشن کمیشن میں جائیں گی اور وہاں پر ثبوت پیش کریں گی۔عمران خان کا کہناتھا کہ خواتین کے حقوق کیلئے سرگرم تنظیموں کو عائشہ احد کو انصاف دلانے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔

First test for new PM: Will he set up Parl Comm to investigate serious allegations levelled by Ayesha Ahad ag PMLN MNA Hamza Sharif?