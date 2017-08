عائشہ احد نے مجھے بتایاہے کہ انہیں اور ان کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے :عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )عمران خان نے کہا ہے کہ عائشہ احد ملک نے مجھے سے رابطہ کیا اور بتایا کہ مجھے اور میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے .

چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عائشہ احد نے مجھے رابطہ کر کے درخواست کی ہے کہ ان کی بیٹی اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے ۔عمران خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور پولیس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انہیں شریف مافیا سے بچانے کے لئے سیکیورٹی فراہم کرے ۔

عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لئے کام کرنے والی تنظیموں کو عائشہ احد کو انصاف فراہم کرنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوں ۔

Ayesha Ahad contacted me saying she fears for her & her daughter's lives. Incumbent on PM & police to provide her security ag Sharif mafia