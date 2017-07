پولیس افسر کا مریم نواز کو سلیوٹ، عمران خان نے نوٹس لے لیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اے ایس پی ارسلہ سلیم کی جانب سے مریم نواز کو کیے جانے والے سلیوٹ کا نوٹس لے لیا۔ کہتے ہیں کہ قوم فیصلہ کرلے کہ ملک میں بادشاہت ہے یا جمہوریت کا نظام رائج ہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں عمران خان نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں آنی والی نہیں کہ ایک پرائیویٹ شہری مریم نواز کو ایک ایسے وقت میں آفیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے جب وہ کریمنل انویسٹی گیشن کیلئے پیش ہو رہی ہیں جبکہ پولیس افسر انہیں سلیوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو ایک ہی دفعہ فیصلہ کرلینا چاہیے کہ ملک میں

Inexplicable why private citizen Maryam getting official protocol with police saluting as she goes to appear before criminal investigation? — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 5, 2017

بادشاہت قائم ہے یا پھر جمہوریت کا نظام رائج رکھنا ہے۔

واضح رہے کہ وزیر اعطم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی آمد کے موقع پر اسلام آباد پولیس کی اے ایس پی ارسلہ سلیم نے انہیں سلیوٹ کیا تھا جبکہ مریم نواز کے ہاتھ سے جب ایک پنسل گری تو وہ بھی ارسلہ نے اٹھا کر دی تھی۔

The Pakistani nation must decide once and for all whether we are a democracy or a Badshahat. https://t.co/8kiOHR9XGY — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 5, 2017

