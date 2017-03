وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی دلچسپی اور دن رات کی محنت کی وجہ سے فائنل کا لاہور میں انعقاد ممکن ہوسکا: نجم سیٹھی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپرلیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہاہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی دلچسپی اور دن رات کی خوب محنت سے ہی فائنل میچ کا انعقاد قذافی سٹیڈیم لاہور میں ممکن ہوا، جودلیری عوام میں ہے ، وہی شہبازشریف میں بھی ہے۔

اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نجم سیٹھی کاکہناتھاکہ وہ پنجاب کی انتظامیہ کا شکریہ اداکرناچاہتے ہیںجنہوں نے دن رات کام کیا، اب کس کس کا نام لوں، ایک ہی نام لینا ہے اور وہ وزیراعلیٰ پنجاب شہبازشریف ہیں جنہوں نے ہرممکن کوشش کی کہ یہ فائنل پرامن لاہور میں ہی ہو، اس کام کیلئے بڑی دلیری چاہیے تھی ،جودلیری قوم میں ہے ، وہی شہبازشریف میں بھی ہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔

نجم سیٹھی کاکہناتھاکہ عوام کی حمایت کے بغیر بھی اس کی کامیابی ممکن نہیں تھی ،پی سی بی اور پی ایس ایل کی مینجمنٹ کوبھی مبارکباد پیش کرتاہوں، پاکستانیوں کو کرکٹ کھیلنی بھی آتی اور کھیلانی بھی آتی ہے،ٹیم کوئی بھی جیتے ،کامیابی پاکستان کی ہو گی۔

Humbled by your kind words for @CMShehbaz and management for #PslFinalLahore arrangements :) pic.twitter.com/eeRqUZmG6W