افغان سرحدی پولیس کی مردم شماری کی سکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر فائرنگ،ایک شہری شہید،18 زخمی

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغان سرحدی پولیس کی مردم شماری کی سکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر فائرنگ سے ایک شہری شہید جبکہ 18 افراد زخمی ہوگئے ہیں۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) نے فائرنگ کے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا کہ افغان بارڈرپولیس کی ایف سی کے دستوں پر فائرنگ سے خواتین بچوں اور 4 ایف سی اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی ہوگئے ہیں جبکہ ایک شہری شہید ہوگیا ہے۔

کئی سالوں سے ائیرلائن میں نوکری کرنے والی ائیرہوسٹس اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروانے گئی تو آگے سے حکومت نے ایسا جواب دے دیا کہ زندی کا سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا، کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ پاسپورٹ بھی۔۔۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی کے دستے چمن بارڈرکے نزدیک مردم شماری کی ڈیوٹی پر تھے، چمن کے قریب مردم شماری کلی لقمان اور کلی جہانگیرمیں جاری تھی ۔افغان حکام کو مردم شماری سے متعلق پیشگی آگاہ کیا تھا جس کی آگاہی کے لئے سفارتی اور عسکر ی ذرائع استعمال کئے گئے جبکہ مردم شماری میں رکاوٹ ڈالنے کا سلسلہ 30 اپریل سے جاری تھا۔چمن سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور بارڈر کراسنگ کو بند کردیا گیا ہے ۔

Afg Bdr Police opens fire on FC tps detailed for security of Census in a village along Chaman Bdr. 1 Civ Shaheed,18 incl 4 FC sldrs injured. pic.twitter.com/ce6hdqQzuu