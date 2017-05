پاناما عمل درآمد کیس”یہ بات کہہ کر اس سیاستدان نے لوگوں سے جھوٹ بولا اور انہیں دھوکہ دیا،اب ہم کٹہرے میں لائیں گے“: جسٹس اعجاز افضل

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پانامہ کیس فیصلے پر جے آئی ٹی تشکیل سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس اعجاز افضل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ ایک سیاسی رہنما نے کہا کہ پانچوں ججز نے وزیر اعظم کو جھوٹا کہا ہے، میں نے وزیر اعظم کوجھوٹا نہیں کہا،ہمارا ایسا آرڈر نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اپنے آرڈر میں ایسا کچھ کہا، ایک سیاسی رہنما نے وہ کہا جو ہم نے نہیں کہا ، سیاسی رہنما نے جھوٹ بولا ،لوگوں کو دھوکا دیا ۔جسٹس اعجاز افضل نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت تحمل سے کام لیا، اگر آئندہ ججز کو غلط منسوب کیا گیا تو ہم کٹہرے میں لائیں گے۔عدالت نے واضح کیا کہ نام آگئے ہیں ، آج ہی جے آئی ٹی بنائیں گے ۔

جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پاناما فیصلہ عمل درآمد کے لیے جوائنٹ انوسٹی گیشن ٹیم (جے آئی ٹی ) کی تشکیل کے کیس کی سماعت کی ۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیئے کہ ہم مقدمے کا آئین اور قانون کےمطابق فیصلہ کریں گے،کون کیا کہتا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں،ججز کی کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوسکتی ہے ،ججز کے ریمارکس کے بارے گمراہ کیا گیا جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیئے کہ کارروائی کامذاق نہ بنایا جائے۔ایسے سیاستدانوں کو بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ آئندہ کسی نے ججوں کو استعمال کیا تو قانونی کارروائی کریں گے ، عدالت کا کہناتھا کہ زمین پھٹے یا آسمان ٹوٹے ، قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے ۔

جسٹس اعجاز افضل کاکہناتھاکہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا ، کون کیا کہتاہے ، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے قانون کے مطابق فیصلوں کا حلف اٹھا یا ہے اور صبر کا امتحان نہ لیا جائے ، مختلف محکموں کے سربراہان نے عدالت کو نام بھیجنے سے قبل میڈیا کو جاری کردیئے ، اگر ٹیم متنازعہ ہوئی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نام میڈیا تک پہنچنے کے ذمہ دار متعلقہ اداروں کے سربراہان ہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا کو کنٹرول کرنا بھی ہمٰیں آتاہے ۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ عمران خان نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا تھا کہ’ سپریم کورٹ کے پانچوں جج صاحبان کی طرف سے قطری خط مسترد ہونے کا مطلب ہے کہ نوازشریف نے عدالت میں جھوٹ بولا، ایک جھوٹا شخص ہمارا وزیراعظم نہیں ہوسکتا‘۔

Rejection of Qatari letter by all 5 SC judges means Nawaz Sharif lied before the court . A liar cannot be our PM. https://t.co/CaK4Mp7ZNs