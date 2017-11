پاناما لیکس سے دنیا بھر میں تہلکہ مچانے والی تنظیم آئی سی آئی جے کا آج رات مزید لیکس جاری کرنے کا اعلان

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم آئی سی آئی جے نے پاناما لیکس کے تہلکہ خیز انکشافات کے بعد نیا پنڈورا باکس کھولنے کا اعلان کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر آئی سی آئی جے کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا ہے کہ وہ آج رات نئے انکشافات جاری کرے گی ۔انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا آپ ہمارے اگلے پراجیکٹ کے لیے تیار ہیں ؟۔

واضح رہے کہ آئی سی آئی جے نے پاناما لیکس جاری کرکے دنیا بھر میں تہلکہ مچادیا تھا۔ ان لیکس میں آف شور کمپنیوں کے حوالے سے کام کرنے والی پاناما کی مشہور لاءفرم موزیک فونسیکا کی خفیہ دستاویزات افشاءکی گئی تھیں جس سے پاکستان سمیت دنیا کی کئی طاقتور اور سیاسی شخصیات کے مالی معاملات عیاں ہوئے تھے۔

ان دستاویزات میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، سعودی عرب کے شاہ سلمان، آئس لینڈ کے وزیر اعظم، شامی صدر اور پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت درجنوں حکمرانوں کے نام شامل تھے۔آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے آف شور کمپنیوں کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا جبکہ ان انکشافات کے باعث شریف خاندان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس چلا اور نواز شریف کو عدالت عظمیٰ نے نااہل قرار دے دیا تھا۔

Are you ready for our next project? Make sure you've signed up to get our news alerts: https://t.co/dyYByA1ylu pic.twitter.com/aU2M96s0CG