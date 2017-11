﻿پاناما لیکس سے بھی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے ؟پاناما لیکس کی خبر دینے والے صحافی عمر چیمہ نے کیا اعلان کردیا ؟جان کر پاکستانی ارب پتیوں کو ساری رات نیند نہیں آئے گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاناما لیکس کے تہلکہ خیز انکشافات پر مبنی خبر دینے والے صحافی عمر چیمہ نے کہا ہے کہ آئی سی آئی جے کی جانب سے پاناما پیپرز کی طرح نئے دستا ویزات بہت سے ممالک کے دارالحکومتوں کو ہلا کر رکھ دیں گے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے پاکستانیوں پاناما پیپرز کے طرز کی نئی لیکس کے لیے تیار ہو جاﺅ۔ان کا کہنا تھا کہ آئی سی آئی جے کی جانب سے ریلیز کی جانے والی نئی دستا ویزات بہت سے ممالک کے دارالحکومتوں کو ہلا کر رکھ دے گی اور سرمایہ دارانہ نظام کو بڑا جھٹکا دے گی۔

واضح رہے کہ پاناما لیکس میں آف شور کمپنیوں کے حوالے سے کام کرنے والی پاناما کی مشہور لاءفرم موزیک فونسیکا کی خفیہ دستاویزات افشاءکی گئی تھیں جس سے پاکستان سمیت دنیا کی کئی طاقتور اور سیاسی شخصیات کے مالی معاملات عیاں ہوئے تھے۔پاکستان میں آف شور کمپنیاں رکھنے والی سیاسی اور کاروباری شخصیات کے حوالے سے عمر چیمہ نے مواد اکٹھا کیا تھا ۔

مزید خبریں آرمی چیف سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے:میجر جنرل آصف غفور

Hello #Pakistan , get ready for another #panamapapers type release. Wait until 11pm.

The new release of documents by @ICIJorg will shake and shock many capitals and of course the capitalism.