جمائما خان نے سوشل میڈ یا پر اعلان کردیا ،عمرا ن خان کو شاندار خوشخبری سنا دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئر مین تحریک انصاف عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما خان نے بنی گالا کیس سے متعلق دستا ویزات کو ڈھونڈنے کے لیے کی جانے والی جدو جہد کے بارے میں بتا دیا ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر جمائما خان نے کہا کہ خوش قسمتی سے میرے پاس او سی ڈی فائلنگ سسٹم موجود تھا جس کی مدد سے 14سال پرانی 2003کی دستاویزات تلاش کرنا ممکن ہوا ۔ان کا کہنا تھا کہ یہ دستا ویزات ایسے بنک کی تھیں جو اب بند ہو چکا ہے ۔واضح رہے کہ بنی گالا کیس میں عمران خان نے جمائما خان کی جانب سے بھیجے گئے دستا ویزات عدالت میں جمع کرادیے ہیں ۔

Lucky I've got an OCD filing system & could locate a statement from 2003 from a bank that has since closed...https://t.co/NvYpSyOUBP