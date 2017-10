پاکستان کی کوششوں سے دنیابھرمیں امن آیا، بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیںگے:خواجہ آصف

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیرخارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے قومی اتفاق رائے سے دہشتگردی کے خلاف حکمت عملی بنائی اور پاک فوج نے بلا تفریق دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کئے، پاکستان کی کوششوں سے دنیا بھر میں دہشت گردان حملوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور امن لوٹا ہے، بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔پاکستان میں جمہوری ادارے مضبوط ہیں اور فوجی و سیاسی قیادت مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ ہم امریکہ کو اپنا قریب ترین دوست سمجھتے ہیں پاکستان اور امریکہ کو مل کر عالمی امن کے لئے کوششیں کرنا ہوں گی۔

امریکی ادارہ برائے امن میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں جنہیں فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرامن افغانستان ہی پرامن خطے کی ضمانت ہے،افغانستان سے پاکستان میں حملے کئے جارہے ہیں، امریکہ افغان سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لئے کردار ادا کرے۔ پاکستان نے قومی اتفاق رائے سے دہشتگردی کے خلاف حکمت عملی بنائی جب کہ پاک فوج نے بلا تفریق دہشتگردوں کے ٹھکانے ختم کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے آپریشن کے باعث سرحد پر موجود دہشت گردوں نے افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے جس کے ٹھوس شواہد پاکستان کے پاس موجود ہیں۔دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کےالزامات،سیاق وسباق سمجھنے کی ضرورت ہے،سوال یہ ہے کہ ان دہشت گردتنظیموں کوبنانے والے کون تھے؟دنیا بھر میں لاکھوں افراد دہشت گردی سے متاثر ہوئے ، پاکستان نے حکمت عملی سے دہشت گردی کامقابلہ کیا جبکہ اندرون ملک آپریشن سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا۔ دہشتگردی کیخلاف کارروائی میں پاکستان کواربوں ڈالرخرچ کرناپڑے اور اب دہشت گردی کے خلاف پاکستان جنگ جیت رہاہے۔ان کامزید کہنا تھا کہ امریکہ کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور اگر امریکہ نے افغانستان میں فوجی حل کو ترجیح دی تو اسے ناکامی اٹھانا پڑے گی۔

وزیرخارجہ کا پاک چین اکنامک کوریڈورکے حوالے سے گفتگوکرتے ہوئے کہنا تھا کہ سی پیک ودیگرمنصوبے حکومت کی کوششوں کاثبوت ہیں، سی پیک منصوبوں میں دیگرملکوں کے لئے بھی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں جن سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔پاکستان نے دہشت گردی پر قابو پا لیا ہے اور اسی وجہ سے ہماری معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کانفرنس میں بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کررہی ہے جبکہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باﺅنڈری پر بھی اپنے اشتعال انگیز ی جاری رکھے ہوئے ہے ، بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں بھی کر رہا ہے ، عالمی برادری مودی حکومت کو لگام دے ورنہ پاکستان اس کا مﺅثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

واضح رہے کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف اس وقت امریکا کے دورے پر موجود ہیں جہاں انہوں نے گزشتہ روز اپنے امریکی ہم منصب ریکس ٹلرسن سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ امور اور خطے کی صورت حال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔

