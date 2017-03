دفتر خارجہ کی سرحد پار سے دہشتگردوںکے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت

اسلام آباد(صباح نیوز)دفتر خارجہ نے پاکستانی چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کے سرحد پار حملے کی پر زور مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے بہادر فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔

پیر کودفترخارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مہمند ایجنسی میں افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے شہادت پانے والے جوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بہادر فوجی جوانوں نے وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کی۔شہدا کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔واضح رہے کہ گزشتہ رات گزشتہ رات مہمند ایجنسی میں دہشت گردوں نے سرحد پار کرتے ہوئے پاک فوج کی تین چیک پوسٹوں پر حملہ کیا تھا حملے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پانچ جوان شہید اور دس دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔

We salute our brave soldiers. We condemn the terrorist attacks.