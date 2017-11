ملک میں سیاحت کا فروغ، جکارتہ کی سڑکیں پاکستانی رنگ میں رنگ گئیں

جکارتہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان خوبصورت وادیوں ، دل کش جھرنوں ، بل کھاتے دریاﺅں ، شور مچاتی ندیوں اور قدرتی حسن سے مالا مال ایک ملک ہے، یہ واحد خطہ ارض ہے کہ جس میں سمندر، دریا ، پہاڑ ، میدان اور جنگل ہیں، ملک میں سیاحت کے فروغ کے لئے بڑے پیمانے پر اقدامات کئے جا رہے ہیں ، انہی اقدامات کی بدولت بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاحوں نے وطن عزیز کا رخ کیا جبکہ لاکھوں ملکی سیاحوں نے بھی سیاحتی مقامات کی سیر کی، اس حوالے سے حکومت نے دنیا بھر میں اہم سرگرمیاں منعقد کیں اور انہیں سرگرمیوں کی بدولت غیر ملکی سیاح پاکستان دیکھنے کو بے تاب نظر آئے۔



برادر اسلامی ملک انڈونیشیا کے دارلحکومت جکارتہ میں بسوں پرپاکستان کے خوبصورت اور دلکش مقامات کی تصاویر آویزاں کردیں ، ٹرانس جکارتہ کی بسیں پاکستان کی خوبصورت مقامات کے رنگوں میں رنگی ہوئی شہر کی سڑکوں پر چلتی رہیں، یہ بسیں پاکستان کی خوبصورتی ، بلند چوٹیاں ، لہلاتے میدان، قدیم ثقافت ، فن تعمیر کے عظیم شہکار اور مختلف تہذیب کو انڈونیشین شہریوں کے سامنے پیش کر رہی تھیں۔

پاکستانی ثقافت کو انڈونیشیا میں اجاگر کرنے کے لئے پاکستان کے70ویں یوم آزادی کے سلسلے میں پاکستانی سفارت خانے نے یہ اہم اقدام اٹھایا اور اس اقدام کے ذریعے پیارے پاکستان کے دلکش نظاروں کو دنیا بھر میں پیش کیا۔

پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لئے شروع کی جانے والی یہ مہم 4ہفتوں تک جاری رہے گی اور اس میں کے دوران لاکھوں کی تعداد میں انڈونیشی شہری پاکستان کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھیں گے۔

پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے جکارتہ کی بسوں پر لگائی گئی تصاویر میں بادشاہی مسجد ، شاہی قلعہ ، باب خیبر ، مزار قائد ، شمالی علاقہ جات کے خوبصورت مقامات، چاروں صوبوں کی ثقافت اور پرانی تہذیبوں پر مبنی تصاویر شامل ہیں۔

ویڈیو دیکھیں :

TransJakarta buses are carrying brand Pakistan on the roads of #Jakarta.#Pakistan #Indonesia pic.twitter.com/6A0QJN3ZKD