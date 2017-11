آرمی چیف کا دورہ ایران ، پا ک ایران سرحدامن اوردوستی کی سرحد ہے:آرمی چیف

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد امن اور دوستی کی سرحد ہے ،دہشتگرد مشترکہ دشمن ہیں,دہشتگردوں کی جانب سےپاک ایران بارڈرکونقصان نہیں پہنچنےدیں گے,دونوں ملک ثقافتی،تاریخی اورمذہبی رشتے میں جڑے ہیں، پاکستان اورایران دوبرادرہمسایہ ممالک ہیں،دونوں ممالک کی مسلح افواج کے باہمی تعاون کی ایک تاریخ ہے، پاک ایران افواج کے د رمیان تعاون کو مزیدمضبوط بنایاجاسکتاہے۔

“Pak-Iran Bdr is bdr of peace & friendship. Its exploitation by terrorists, a common enemy can’t be allowed” COAS. (3/3) pic.twitter.com/kfh0jD87h7