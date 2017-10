”جنرل صاحب، لوگ بار بار یہ تصویر ٹوئیٹ کررہے ہیں، اس پر بھی تبصرہ کردیجئے“سینئر صحافی نے سوشل میڈیا پر تصویئرشیئر کردی

راولپنڈی ، لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہاہے کہ احتساب کا عمل شروع ہوچکا ، کوئی فرد یا ادارہ ملک سے بالاتر نہیں، اداروں میں تصادم نہیں ، کوارڈینیشن بہتر ہونی چاہیے لیکن یہ بیان سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئرہونا شروع ہوگئی جس میں پاک فوج اور موٹروے پولیس کے اہلکاردست وگریبان ہیں۔ راجہ کبیر نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر لکھا کہ ”محترمDGصاحب ڈالے کی جان سے امان ہوتو یہ پولیس والابھی ائین اورقانون کے تحت فرائض انجام دے رہاتھا ،شایدآپ نے شاباش دی ہو،کیاقانون سب کیلئے برابرہے“۔



یہ ٹوئیٹ سامنے آنے پر سینئر صحافی اور اینکرپرسن اجمل جامی نے ری ٹوئیٹ کرتے ہوئے لکھاکہ ” ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، ان ٹوئیٹس میں مسلسل یہ تصاویر ٹوئیٹ ہورہی ہیں، شاید یہ پولیس اہلکار بھی اسی طرح کی داد کا حق دار ہے ، کیا وہ حقد ار نہیں ؟؟

.@OfficialDGISPR sb! These tweeps r repeatedly posting this image. Perhaps this police officer equally deserves appreciation. Doesn't he? https://t.co/e7yUcxbCC8