آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام قوتیں مل کر کام کریں :آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ آئین کی بالا دستی برقرار رکھنے اور قانونی کی حکمرانی کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کے لیے تمام قومی قوتیں مل کر کام کریں ۔آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں اندرونی اور بیرونی صورتحال کا جامع جائزہ لیا گیا ۔اس موقع پر علاقائی سلامتی خصوصاً افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور علاقائی امن و سلامتی کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ۔کور کمانڈر کانفرنس میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔اس دوران آپریشن رد الفساد کی اب تک کی پیشرفت پر اظہار اطمینان کیا گیا اور آرمی چیف نے آپریشن خیبر 4میں حاصل کامیابیوں کو سراہا ۔کور کمانڈر کانفر نس میں آرمی چیف نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی اور اس کام کے لیے تمام قومی قوتیں مل کر کام کریں ۔ان کا کہنا تھاکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ملکی اداروں کے ساتھ مل کر جدو جہد جاری رہے گی ،ملکی دفاع و سلامتی کے لیے پاک فوج کا عزم بے مثال ہے ۔آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ پر اعتماد باہمی تعاون کے خواہ ہیں ۔

CCC. Our efforts to cont with other elms of national power to defeat terrorism/militancy;estb Rule of Law& uphold supremacy of constitution. pic.twitter.com/FDRRHjIhUj