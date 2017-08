’’ہم خواتین کو کیا ۔۔۔‘‘ ریحام خان آہستہ آہستہ کھلنے لگی،اب ایسا اعلان کر دیا گیا کہ عمران خان پریشان ہو جائیں گے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ ہم خواتین کو کیا پیغام دے رہے ہیں ؟،ہمیں حراساں کرنے کیخلاف آواز بلند کرنی چاہیے ورنہ اسے سازش بنا دیا جائے گا ۔انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس دلدل میں دوسری خواتین کو بھی دھکیلا جائے گا ۔

واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصا ف چھوڑنے والی عائشہ گلالئی نے عمران خان پر غیر مناسب پیغامات بھیج کر حراساں کرنے کا الزام عائد کیاہے جبکہ انہو ںنے پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیاہے تاہم انہوں نے اسمبلی کی نشست چھوڑنے سے انکار کر دیاہے ۔

What msg are we giving to women?

Speak out against harassment & it will be branded a conspiracy & other women will be dragged in the dirt