یہ وہی مریم ہے جس کا ذکر پہلے فیصلے میں نہیں آیا ،اب انتقام لیا جارہاہے کیونکہ نا انصافی پر بات کی:مریم نواز

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نوازشریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہاہے کہ افسوس،نوازشریف سے انتقام کیلئے اداروں کی ساکھ کوشدید نقصان پہنچایاگیا ۔

نجی ٹی وی جیونیوز کے مطابق مائیکر وبلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں مریم نواز کا کہناتھا کہ یہ وہی مریم ہے جس کا ذکر پہلے فیصلے میں نہیں آیا ،اب انتقام لیا جارہاہے کیونکہ نا انصافی پر بات کی ،یہاں اثاثہ بیٹے سے تنخواہ ہے،انصاف کی کیا تضحیک ہے۔ان کا کہناتھا کہ قانون اورانصاف بھی شرمندہ ہے،دوسری صورت میں انصاف کی بدلی شکل ناقابل تصورہے،یہ فیصلہ شدید دباو پر ہی آسکتاہے۔

This decision could only be under immense pressure otherwise such travesty of justice is unimaginable. pic.twitter.com/hxuvSvPu1e