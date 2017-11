عدالت کے فیصلے میں نوازشریف کو مجھے کیوں نکالا کا جواب مل گیا ہے: عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ عدالت کے تفصیلی فیصلے میں نوازشریف کو مجھے کیوں نکالا کا جواب مل گیا ہے۔

In this SC detailed judgement, Nawaz now has a definitive answer to his constant cry of "mujhe kyun nikala." https://t.co/jtoYKvjN4o — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 7, 2017



سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ عدالت کے تفصیلی فیصلے میں نوازشریف کو مجھے کیوں نکالا کا جواب مل گیا ہے۔

فیصلے میں کہا گیا نوازشریف نے عدالت ، پارلیمنٹ اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔

SC detailed judgement on NS Review petition's rejection has clearly stated Nawaz tried to fool parliament, the court & the people — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 7, 2017



فیصلہ کہتا ہے کہ آپ ہر بار کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے،ثابت ہوگیا کہ مریم نواز ہی مے فئیر فلیٹس کی بینی فیشل مالک ہیں۔

But the judgement states you can't fool all the people all the time. Maryam's beneficial ownership of Mayfair flats clearly established now https://t.co/103M5vmOCR — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 7, 2017



یہ فلیٹس اس وقت خریدے گئے جب مریم نواز ان کو خریدنے کے لئے ذرائع نہیں تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلیٹس نواز شریف نے پاکستان سے پیسہ چوری کرکے منی لانڈرنگ کے ذریعے خریدے۔