پاناما پر فوج بھی ہر پاکستانی کی طرح میرٹ اور انصاف پر مبنی فیصلے کی منتظر ہے:ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاناما کیس پرپاک فوج بھی ہر پاکستانی کی طرح میرٹ اور انصاف پر مبنی فیصلے کی منتظر ہے۔تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ "ٹوئیٹر"پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں پاناماکیس پر پوچھے گئے سوال کا جواب نامکمل اورسیاق سباق سے ہٹ کرپیش کیا گیا۔

Response to Q on Panama in UK reported incomplete / out of context. Army, like every Pakistani awaits a decision based on justice and merit.