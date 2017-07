کشمیریوں کو حق خود ارادیت حاصل ، کشمیریوں کی قربانیاں اس عزم کا منہ بولتا ثبوت ہیں: قمر جاوید باجوہ

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت حاصل ہے اور برہان وانی سمیت دیگر کشمیریوں کی قربانیاں اس عزم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حریت لیڈر برہان مظفر وانی شہید کی پہلی برسی کے موقع پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے۔ برہانی وانی اور کشمیریوں کی نسلوں کی قربانیاں کشمیریوں کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

واضح رہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے برہان وانی شہید کی ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے ۔ یہ تصویر دو تصویروں کو ملا کر بنائی گئی ہے جس کے فرنٹ حصے پر شہید وانی اور بیک گراؤنڈ میں ان کے جنازے کی تصویر شامل ہے۔

"Kashmiris hv rt of self determination.Sacrifices of #BurhanWani & generations agst Indian atrocities are a testimony of their resolve"COAS pic.twitter.com/BP7xU2kL1M