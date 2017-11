علی رضا عابدی نے ایم کیوایم پاکستان اور اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ کا اعلان کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایم کیوایم پاکستان نے سینئر رہنما علی رضا عابدی نے پارٹی اور اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایس پی نے اتحاد کا اعلان کر دیاہے اور ان کی پریس کانفرنس جاری تھی کہ اسی دوران علی رضا عابدی نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں ،یہ وہ نہیں ہے جس پر مجھے یقین تھا اور جس کیلئے میں کھڑا ہوا تھا ‘۔واضح رہے کہ علی رضا عابدی این اے 251 سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔

Ladies n Gentlemen from the Holy land of Karbala, I announce to quit MQMP n resign from NA251 as this is not what I believed in n stood for.