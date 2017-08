عوام کا اعتماد ہی نواز شریف کا حوصلہ ہے، اللہ میرے لیڈر، بھائی اور ریلی کے تمام شرکاءکو اپنے امان میں رکھے: شہباز شریف

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نواز شریف کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کو حکومت کی مدت ختم ہونے تک وزیراعظم برقرار رکھنے اور شہباز شریف کے بدستور وزیراعلیٰ پنجاب رہنے کے اعلان کے بعد خود شہباز شریف بھی میدان میں آ گئے ہیں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ ” عوام کا اعتماد ہی نواز شریف کا حوصلہ ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی، میرے لیڈر اور ریلی کے تمام شرکاءکو کو اپنے امان میں رکھے۔“

It is people's trust that inspires Nawaz Sharif.. May Allah keep my brother, my leader & all the participants of rally in His protection -ss