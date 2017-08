مسلم لیگ(ن) کے مخالف میڈیا ہاﺅسز پر حملے نہ کریں ، کردار کشی ہماری روایت نہیں، مریم نوازکا کارکنوں کے نام پیغام

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے پاکستان مسلم لیگ(ن) کے کارکنان کو پارٹی کے مخالف پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا ہاﺅسز کے خلاف حملوں سے باز رہنے کی ہدایت کردی ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر “ ٹوئٹ کرتے ہوئے مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ میری پاکستان مسلم لیگ(ن) کے سپورٹرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جماعت کے مخالف میڈیا ہاﺅسز پر حملے اور ان اداروں کے رپورٹرز سے بدتمیزی نہ کریں کیوں کہ یہ نہ تو ہماری روایات ہیں اور نہ ہی نواز شریف کی میراث ، اس لئے کسی بھی چینل کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنائیں۔

Dear PMLN supporters, pls refrain from attacking or misbehaving with anti-N media houses. It's neither our party culture nor NS legacy. TY