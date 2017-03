پاکستان اور بھارتی فوجی حکام کا ہاٹ لائن پر رابطہ،ایل او سی پر دہشتگردوں کی نقل و حرکت کا بھارتی دعویٰ مسترد

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور بھارتی فوجی حکام کا ہاٹ لائن پررابطہ ہوا ہے۔ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر دہشتگردوں کی نقل و حرکت کے بھارتی دعوے کومسترد کردیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی جی ایم اوز کے رابطے میں پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ اگردہشتگردوں کی نقل و حرکت سے متعلق بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بھارت پاکستان کو پیش کرے۔

Indian concern on terrorists' movement along LOC were strongly rejected during hotline. Indian Army asked to look inward, share evidence. pic.twitter.com/wuF1jJ4bui