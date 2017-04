”پوری قوم جنرل ( ر) راحیل شریف کو خراج تحسین پیش کرتی ہے “، وزیر اعظم نے لیگی رہنماﺅں کو سابق آرمی چیف کے بارے متنازع بیانات دینے سے روک دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم نوازشریف نے جنرل (ر ) راحیل شریف سے متعلق بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے لیگی رہنماﺅں کو انکے بارے میں متنازع بیانات دینے سے سختی سے روک دیا ۔

”ایکسپریس ٹریبیون “ کے مطابق ریڈیو پاکستان نے اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نوازشریف نے نوٹس لیتے ہوئے لیگی رہنماﺅں کو خبردار کیا ہے کہ جنرل ( ر) راحیل شریف کے خلاف کسی قسم کا متنازع بیان نہ دیا جائے ۔”پوری قوم جنرل (ر ) ریٹائر راحیل شریف کو انکی شاندار خدمات کی وجہ سے خراج تحسین پیشکرتی ہے “۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نوازشریف کو گورنر سندھ محمد زبیر کی جانب سے جنرل ( ر ) راحیل شریف کے بارے بیان کے بعد نوٹس لینے کی ضرورت پیش آئی ۔گورنر سندھ نے راحیل شریف کو عام انسان اور عام جنرل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں جو زمین الاٹ کی گئی وہ انکا حق ہے ۔

انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا تھا کہ”اگرچہ جنرل (ر ) راحیل شریف نےبھی کراچی آپریشن میں بہت اعانت کی مگر اس آپریشن کا سو فیصد کریڈٹ وزیر اعظم نوازشریف کو جاتا ہے “۔