بلٹ پروف گاڑی سے خطاب کرنا اعتماد کو ظاہر نہیں کرتا :عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہاہے کہ بلٹ پروف گاڑی سے خطاب کرنا اعتماد کو ظاہر نہیں کرتا ،اگر آپ کو موت سے ڈر لگتاہے کہ عوامی ریلی نہیں نکالنی چاہیے ۔

تفصیلات کے مطابق نوازشریف کا قافلہ جہلم پہنچ گیاہے جہاں وہ کارکنان سے خطاب کریں گے اور پھر سے اپنے سفر کو رواں دواں کرتے ہوئے گوجرنوالہ میں پڑاﺅ ڈالیں گے ۔تاہم راستے میں دینہ اور سوہاوا کے مقام پر نوازشریف نے اپنی بلٹ پروف گاڑی میں ہی بیٹھ کر شرکاءسے خطاب کیا جسے عمران خان کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔عمران خان کا کہناتھا کہ بلٹ پروف گاڑی سے خطاب کرنا اعتماد کو ظاہر نہیں کرتا ،اگر آپ کو موت سے ڈر لگتاہے کہ عوامی ریلی نہیں نکالنی چاہیے۔

Speaking from a bulletproof car doesnt inspire confidence in already-dwindling crowds. If you fear death you shdnt undertake "ppl's" rallies