مریم نوازایک بار پھر میدان میں آ گئیں ،پیغام جاری کر دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )نوازشریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہاہے کہ پلان میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں نوازشریف کا انتہائی بڑا استقبال کیا گیا ،اسے کہتے ہیں سچی محبت اور غیر متزلزل حمایت۔

تفصیلات کے مطابق نوازشریف کا قافلہ راولپنڈی سے جہلم کیلئے روانہ ہوا تو راستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں نوازشریف کا انتہائی پرجوش استقبال کیا گیا ،نوازشریف نے سوہاوا اور دینہ میں جمع ہونے والے کارکنان سے مختصر خطاب کیا اور کارواں کو رواں دواں رکھا ۔اس پر مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پلان میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بڑا استقبال کیا گیا ،لوگ بغیر وقت کے سیلاب کی طرح امڈ آئے ،اسے کہتے ہیں سچی محبت اور غیر متزلزل حمایت ۔

Huge receptions at small towns despite abrupt change of plan. People flooded in no time. Thats what you call true love & unwavering support.