ایل او سی پر اشتعال انگیزی، پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب، 2 چوکیاں تباہ، 4 بھارتی فوجی ڈھیر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیتے ہوئے 4 انڈین فوجیوں کو ہلاک کردیا جبکہ ان کی دو چوکیاں بھی تباہ کردیں۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق شہید برہان مظفر وانی کی پہلی برسی کے موقع پر دنیا بھر میں موجود کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جس سے توجہ ہٹانے کیلئے بھارتی فوج نے ایل او سی کے راولا کوٹ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کردیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے تیتری نوٹ، مانوا، ستووال اور چفاڑ کے دیہاتوں میں نہتے شہریوں کو مارٹر شیل اور راکٹس کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں 4 خواتین اور ایک بزرگ شہری سمیت 5 افراد شہید ہوگئے جبکہ تین لڑکیوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔

آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے بھارت کی اس اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا اور 9 جولائی (اتوار کے روز) کو بھارت کا بھاری مالی و جانی نقصان کیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی 2 چوکیاں تباہ کردی گئیں جبکہ 4 فوجیوں کو بھی ہلاک کردیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کیلئے بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف کسی بھی حد تک جائے گی۔

Pak Army stands by innocent civ population against unprovoked Indian CFVs & would cont to respond befittingly to this naked aggression. pic.twitter.com/E9anbYUlxa