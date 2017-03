اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جاوید لطیف کے سماجی بائیکاٹ کا اعلان کردیا ۔تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی پارٹی رہنما کسی بھی ایسے پبلک فورم یا ٹی وی شو میں شرکت نہیں کرے گا جہاں ن لیگی رہنما جاوید لطیف مدعو ہوں گے۔پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسے شخص کے پبلک فورم پر آنے پر پر پابندی لگ جاتی۔

جاوید لطیف نے مراد سعید کے خاندان کے بارے میں وہ شرمناک ترین بات کہہ دی جو سیاست کی تاریخ میں آج تک کسی نے مخالف کو نہ کہی

واضح رہے کہ گزشتہ روز ن لیگ کے رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے مراد سعید کے درمیان جھگڑا ہوگیا تھا اور مراد سعید نے طیش میں آکر جاوید لطیف کو مکا رسید کردیا۔مراد سعید نے کہا کہ جاوید لطیف نے ان کے خاندان کے بارے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جبکہ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر مراد سعید کی جگہ میں بھی ہوتا تو اس سے زیادہ کرتا۔

آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، آپریشن رد الفساد اور ڈان لیکس سمیت اہم امور کا جائزہ لیا گیا: آئی ایس پی آر

Nor will our party members & leaders attend any public forum event where Jawed Latif is invited.