عمران خان نے لندن فلیٹ اور بنی گالہ ہاؤس کی منی ٹریل پیش کرنے کا اعلان کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) عمران خان نے لندن فلیٹ اور بنی گالہ ہاؤس کی منی ٹریل پیش کرنے کا اعلان کردیاہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فلیٹ کی خریداری اور فروخت کی منی ٹریل سپریم کورٹ میں پیش کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ لندن سے رقم پاکستان کیسے منتقل ہوئی۔

عمران خان نے مزید کہا کہ میری لندن فلیٹ اور بنی گالہ منی ٹریل قطری خط ڈرامے جیسی نہیں ہوگی,بنی گالہ ہائوس پلان تعمیر سے پہلے یونین کونسل نےپاس کیا۔واضح رہے کہ عمران خان کے خلاف بنی گالہ اور لند ن فلیٹ منی ٹریل کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔

I will not only show money trail of purchase & sale of London flat & money brought back to Pak before the SC 1/2