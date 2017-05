ڈان لیکس حکومت اور فوج کا معاملہ نہیں تھا، انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو سامنے لایا جائے :عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئر مین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ڈان لیکس کا حکومت اور فوج کا معاملہ نہیں بلکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا۔ ڈان لیکس کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر عوام کو اندھیرے میں رکھنے کی بجائے سامنے لایا جائے ۔

DawnLeaks issue was never abt army & government. It was abt national security. The whole nation now needs to know what was "settled". 1/3