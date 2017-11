ملکی معیشت تباہی کے دہانے پرکھڑی ہے ، فوری طور پر نئے انتخابات کرائے جائیں: عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک کے مطابق ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے ، اس لیے پاکستان کو فوری طور پر نئے انتخابات کی ضرورت ہے تاکہ جمہوریت کو مضبوط کیا جاسکے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے بتایا کہ ورلڈ بینک نے حال ہی میں جاری کی گئی تجزیاتی رپورٹ میں ن لیگ کی جانب سے ملکی معیشت کو تباہ کرنے کا کچا چٹھا کھولا ہے۔ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی میکرو اکنامک صورتحال گزشتہ ایک سال کے دوران انتہائی خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے مختصر مدت کے حامل غیر ملکی قرضے پاکستان کیلئے مستقبل قریب میں مسائل پیدا کریں گے۔

The World Bank, in a highly critical report, exposed the econ disaster created by PMLN. The Report warned that Pak's macroecon conditions significantly worsened in the past 1 yr & heavy reliance on short-term foreign commercial loans wld create repayment issues for Pak. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 10, 2017



انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ پاکستان موجودہ مالی سال میں بڑے اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوجائے گا، پاکستان کا بجٹ اور کرنٹ اکاﺅنٹ خسارہ بڑھے گا جبکہ معاشی شرح نمو میں بھی کمی آئے گی۔

The WB Report projected that Pakistan will miss all key macro indicators' targets set for this fiscal year, notably fiscal deficit, current account deficit and annual economic growth rate https://t.co/n3L3Fyl5LJ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 10, 2017



عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑہ غرق ہونے اور گورننس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو فوری طور پر نئے انتخابات کی ضرورت ہے تاکہ جمہوریت کو مضبوط کیا جا سکے۔