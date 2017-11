آرمی چیف اور وزیراعظم کا لائن آف کنٹرول کا دورہ ، بھارتی فائرنگ کی مذمت، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے، امدادی رقم میں اضافے کا اعلان

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، اس دوران بھارتی فائرنگ سے شہید ہونیوالے پاکستانیوں کے لواحقین سے ملاقات اورزخمیوں کی عیادت بھی کی، وزیراعظم نے علاقے کی فلاح و بہبود کیلئے اقدامات کرنے اور متاثرین کیلئے امدادی رقوم میں اضافے کا بھی اعلان کیا،اس موقع پر عسکری و سویلین سربراہ کے ہمراہ آزاد کشمیرکے وزیراعظم بھی موجود تھے ۔



پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی و دیگر رہنماﺅں کو بھارت کی طرف سے ہونیوالی سیزفائر معاہدے کی خلاف ورزی ، جانی ومالی نقصانات اور پاک فوج کی جوابی حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے کہاکہ پوری دنیا میں پاک فوج کے برابر کوئی نہیں، مشرقی سرحد پر چیلنجز کے باوجود دہشتگردی کیخلاف جنگ میں کامیابیاں قابل قدر ہیں، کشمیریوں کی سیاسی ، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے ۔ اس موقع پر وزیراعظم نے بھارتی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں جان قربان کرنیوالے پاکستانیوں کے لواحقین سے ملاقات اور زخمیوں کی عیادت بھی کی اور علاقے کی فلاح وبہبود کیلئے مزید اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کراتے ہوئے متاثرین کیلئے امدادی رقوم میں اضافے کا اعلان کردیا۔ویڈیو دیکھئے

PM & COAS visited LOC. "Pakistan shall continue its political, diplomatic and moral support to Kashmiris for their just struggle", PM. (1/2) pic.twitter.com/KjXmztLsOB