نواز شریف کی لندن میں ایسے لوگوں سے ملاقات کہ پورے ملک میں ہلچل مچ گئی، یہ کون لوگ تھے اور کس کا پیغام لے کر آئے تھے؟ آج کی سب سے بڑی خبر آ گئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف ان دنوں لندن میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے پاس موجود ہیں اور مریم نواز شریف لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخاب کی مہم میں مصروف ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔لوگوں کی زندگی ختم کرنے والی بلیو وہیل گیم میں دراصل کیا ہوتا ہے؟

ایسے میں سوشل میڈیا پر چند افراد کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نواز شریف سے ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے ارکان نے ملاقات کی ہے اور بانی متحدہ کا خصوصی پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے یہ ملاقات کہیں اور نہیں بلکہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی رہائش گاہ پر ہوئی۔

یہ دعویٰ منظرعام پر آنے کے بعد ملک بھر میں ہلچل مچ گئی ہے اور ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر کے ایک صارف ”علی حیدر زیدی“ کی جانب سے چند تصاویر شیئر کی گئی ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) سے ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔یہ دو 80 سالہ پاکستانی حجاج دراصل کون ہیں؟ سعودی عرب پہنچے تو جان کر سعودیوں کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں

یہ تصاویر ایک نجی ٹی وی چینل کی سکرین کی ہیں جن میں متعلقہ خبر نظر آ رہی ہے۔ علی زیدی نے یہ تصاویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”پہلے ہی پیش گوئی کی تھی، دونوں میں بہت کم فرق ہے کیونکہ یہ دونوں اپنے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ریاست کے مخالف ہیں۔۔۔“

Predicted earlier. Very little difference b/w the 2. Both anti-state for their own respective reasons. Birds of a feather flock together! pic.twitter.com/CUvJTft4ZS