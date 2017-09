عوامی مرکز کی آگ میں سی پیک کا کوئی ریکارڈ نہیں جلا: ترجمان دفتر خارجہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے کہا ہے کہ پلاننگ ، ڈویلپمنٹ اور ریفارمر ڈویژن کے مطابق اسلام آباد کے عوامی مرکز میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں سی پیک کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں جلا اور اس کے حوالے سے چلنے والی تمام خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے اسلام آباد کے عوامی مرکز میں ہونے والی آتشزدگی کے دوران سی پیک کے ریکارڈ جلنے کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔

"No CPEC record has been destroyed in Awami Markaz fire", according to Planning, Development & Reforms Division 1/2

ان کا کہنا تھا کہ پلاننگ ، ڈویلپمنٹ اور ریفارمز ڈویژن کے مطابق عوامی مرکز کی آتشزدگی میں سی پیک کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں جلا، آتشزدگی میں ایک چھوٹے ریسرچ یونٹ کو نقصان پہنچا ہے جس کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹل اور سوفٹ ویئر میں تھا اور وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔

"There is a small research unit, record of which is in digital mode & is safe" - Planning, Development & Reforms Division 2/2