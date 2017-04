مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی، پاکستان کی شدید الفاظ میں مذمت ، عالمی برادری سے نوٹس کی اپیل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مقبوضہ جموں و کشمیر میں بدترین ریاستی دہشتگردی جاری ہے ، گزشتہ دو روز کے دوران 12 نہتے کشمیریوں کو شہید کردیا گیا ہے۔ پاکستان نے کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے اس ظلم کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کشمیر میں مزید چار نوجوانوں کی شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ بھارتی دہشتگرد فورسز کے ہاتھوں 2 روز کے دوران 12 کشمیری شہید ہو چکے ہیں جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔

We urge int'l community & human rights organisations to urgently act to stop bloodshed & #CrimesAgainstHumanity by India in IoK



انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کی نسل کشی رکوائیں۔

#HRViolationsinIoK We condemn killing of 4 more Kashmiri youths by Indian occupation forces in IoK bringing death toll to 12 in 2days