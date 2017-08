”2 درجن ایم این ایز نے نواز شریف بڑا جھٹکا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ۔۔۔“ ریلی میں مصروف نواز شریف کیلئے اب تک کی سب سے خطرناک خبر آ گئی، ایسا کام ہو گیا جس کا انہوں نے اب تک سوچا بھی نہ ہو گا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کی ریلی لاہور کی جانب رواں دواں ہے جس دوران انہوں نے کئی مقامات پر تقریر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

بہت سے لوگ اس بات پر بھی حیران ہیں کہ مسلم لیگ (ن) کے کئی سینئر رہنماءان کیساتھ ریلی میں شریک نہیں ہیں اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے 2 درجن کے قریب ایم این ایز نے نواز شریف کو بڑا جھٹکا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جو ان کیلئے کسی دھچکے سے کم نہیں ہو گا۔

یہ انکشاف کیا ہے نجی ٹی وی جیو نیوز کے سینئر کوریسپانڈنٹ زاہد گیشکوری نے جنہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ” مسلم لیگ (ن) کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد پارٹی کا نیا صدر کون ہو گا۔۔۔“

Cracks emerged in ranks of #PMLN. Who'll be next President of the party as Nawaz Sharif disqualified after... https://t.co/sO8fYJFsDu