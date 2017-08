نواز شریف کی ریلی میں شریک گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق بچے کی ویڈیو منظرعام پر آ گئی، دلخراش مناظر دیکھ کر آپ اپنے آنسوﺅں پر قابو نہیں رکھ پائیں گے

گجرات (ڈیلی پاکستان آن لائن) نواز شریف کی ریلی میں مبینہ طور پر گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے 12 سالہ حامد کی ویڈیو بھی منظرعام پر آ گئی ہے۔ خون میں لت پت بچے کی حالت دیکھ کر آپ کیلئے اپنے آنسوﺅں پر قابو رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Teenager dies after being run over by a vehicle in Nawaz Sharif's squad in #GTRoadRally. Who will be held responsible for this ? pic.twitter.com/ECVkQzzR6n