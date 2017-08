نوازشریف کا جلسہ دیکھنے کیلئے پی ٹی وی لگائیں :مریم نواز

اسلا م آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نوازشریف کی صاحبزادی مریم نواز نے پیغام جاری کیاہے کہ چینلز نوازشریف کے جلسے کا اصل جوش و جذبہ نہیں دکھا رہے ہیں اس لیے آپ جلسے کا اصل چہرہ دیکھنے کیلئے پی ٹی وی لگائیں ۔

تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم نوازشریف جیسے ہی گوجرانوالہ پہنچے تو عوام کے سمندر نے ان کا انتہائی شاندار استقبال کیا جسے دیکھ کر لیگی رہنما بھی اپنے جوش و جذبے پر قابو نہ رکھ پائے اور گاڑیوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور رقص شروع کر دیا جبکہ خوب نعرے بھی لگائے ۔نوازشریف گوجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور اس موقع عوام کی جانب سے ان کے سوالات کا پر جوش انداز میں جواب بھی دیا جارہاہے ۔جلسہ گاہ میں نعرہ گونجا ’نوازشریف آئی لو یو ‘جس پر نوازشریف نے جواب دیا ’آئی لو یو ٹو ‘۔

The channels showing Nawaz Sharif's jalsa in its real spirit disrupted. Pls tune in to PTV for real coverage.