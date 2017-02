نجم سیٹھی کا سپاٹ فکسنگ کے خاتمے کی بات کرنا مذاق ہے : عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی پی ایس ایل ٹو میں پاکستانی کھلاڑیوں کی سپاٹ فکسنگ پر میدان میں آگئے جنہوں نے پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن فکسرکی جانب سے سپاٹ فکسنگ کے خاتمے کی بات کرنا مذاق کے مترادف ہے ۔

دنیا نیوز کے مطابق اپنے ٹویٹر پیغام میں نجم سیٹھی کو اڑھے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز باتیں کرکٹ کو نقصان پہنچانے کیلئے کی جا رہی ہیں ۔

Joke: Election fixer Sethi to eliminate cricket spot fixing! Latter only affects cricket; elec "fixing" greater crime threatening democracy