’’جے آئی ٹی رپورٹ میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہواہے کہ ۔۔۔‘‘ ایسا انکشاف سامنے آ گیا کہ جان کر آپ بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

ؓاسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )جے آئی ٹی کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے جس پر حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے رد عمل کے آنے کاسلسلہ جاری ہے جبکہ ن لیگ کی جانب سے اسے ردی کا ٹکڑا بھی قرار دیا جاچکاہے تاہم اب وزیر اعظم کے معاون بیرسٹر ظفر اللہ خان کا کہناہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بے شمار غلطیاں ہیں اور جب رپورٹ کسی اور سے لکھوائی جائے تو ایسا ہی ہوتاہے ۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار اور خواجہ سعد رفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر ظفراللہ کا کہناتھا کہ جے آئی ٹی کی جانب سے بنائی گئی رپورٹ میں کچھ صحفے ایسے ہیں جن میں پیراگراف کے آخر میں لکھاہواہے کہ ’Did we ask this question, If we ask delete it‘ ۔ان کا کہناتھا کہ جب کوئی اور رپورٹ لکھ کر دیتاہے تو اس میں کچھ فقرے رہ جاتے ہیں ۔انہو ں نے کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں بہت سی غلطیاں ہیں ۔

