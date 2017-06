تمام ادارے وزیر اعظم کے ماتحت، تحقیقات کے لئے نواز شریف کو مستعفی ہونا چاہئے: عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی میں طلبی پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں ، تحقیقات کے لئے نواز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہئے۔

Congratulations to the nation as for the first time a serving PM brought under Rule of Law & summoned before JIT.