آصفہ بھٹو نے مراد سعید اور جاویدلطیف کیخلاف انضباطی کمیٹی کو ایکشن لینے کا مطالبہ کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں مراد سعید اور جاوید لطیف کے جھگڑے کے بعد دونوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کردیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر آصفہ بھٹو نے پیغام جاری کرتے ہوئے آصفہ بھٹو نے کہا کہ انضباطی کمیٹی کو مراد سعید اور جاوید لطیف دونوں کیخلاف سنجیدگی سے کارروائی کرتے ہوئے ایکشن لینا چاہیے۔یاد رہے کہ حال ہی میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد مراد سعید اور ن لیگ کے جاوید لطیف کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد نوبت مکے تک پہنچ گئی ۔تاہم بعدازاں جاوید لطیف نے مراد سعید سے اپنے رویے پر معافی مانگی تھی۔

مسلم لیگ ن کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف نے نازیباالفاظ کہنے پر مراد سعید سے باضابطہ معافی مانگ لی

Serious disciplinary actions should be taken against both Mr Murad Saeed and Mr Javed Latif #YouKnowIt