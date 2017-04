پیلٹ گنوں سے آنکھوں کی روشنی تو چھینی جا سکتی ہے مگر دلوں سے آزادی کا جنون کم نہیں ہوگا: خواجہ آصف

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پیلٹ گنوں سے آنکھوں کی روشنی تو چھینی جا سکتی ہے مگر کشمیری نوجوانوں کے دلوں سے آزادی کا جنون کم نہیں ہوگا۔

9سالہ لڑکی نے مودی کے خلاف مقدمہ کردیا

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹوئٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو پیلٹ گنوں کے ذریعے بینائی سے محروم کرکے ان کے دلوں سے آزادی کے خواب ختم نہیں کئے جا سکتے۔ انشاءاللہ کشمیریوں کاآزادی کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔

Blinding them with pellets will not erase the dreams of freedom in the hearts of Kashmiri youth. And these dreams will come true, Inshallah.